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Глицин комплекс (Glycine complex) (304593) - инструкция по применению Диетические добавки

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Глицин комплекс (Glycine complex)
Цена в городе Киев
от 49,00 грн
Без рецепта
40 шт, 0,25 г от 49,00 грн
В наличии в 7 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
40 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга