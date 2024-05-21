Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовГеровитал плюс (Gerovital plus) Геровитал плюс (Gerovital plus) (304533) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 216,19 грн Без рецепта 1 шт от 216,19 грн 1 шт от 290,62 грн 1 шт от 108,87 грн В наличии в 1003 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Naturwaren Форма выпуска Жидкость Объем 500 мл Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов