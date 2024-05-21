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Геровитал плюс (Gerovital plus) (304533) - инструкция по применению Диетические добавки

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Геровитал плюс (Gerovital plus)
Цена в городе Киев
от 216,19 грн
Без рецепта
1 шт от 216,19 грн 1 шт от 290,62 грн 1 шт от 108,87 грн
В наличии в 1003 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость
Объем
500 мл
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов