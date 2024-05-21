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Верта (Verta) (304532) - инструкция по применению Диетические добавки

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Верта (Verta)
Цена в городе Киев
от 387,94 грн
Без рецепта
60 шт от 387,94 грн
В наличии в 250 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
11.2. Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы