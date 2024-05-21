Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставыВерта (Verta) Верта (Verta) (304532) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 387,94 грн Без рецепта 60 шт от 387,94 грн В наличии в 250 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Омнифарма Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 11.2. Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы