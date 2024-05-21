Адриус (Adrius) (304523) - инструкция по применению Диетические добавки
Адриус инструкция по применению
Состав
1 капсула содержит
активные ингредиенты:
Экстракт плодов якорцов стелющихся
(Tribulus terrestris) — 250 мг,
Экстракт корней и листьев витании снотворного
(Withania somnifera) — 100 мг,
Экстракт плодов бобов бархатных
(Mucuna pruriens) — 90 мг,
Экстракт корня спаржи кистевидного
(Asparagus adscendens) — 80 мг,
Апилак (Royal jelly) — 10 мг,
Йохимбина гидрохлорид (Yohimbine HCl USP) — 2,5 мг;
вспомогательные вещества:
тальк, натрия бензоат, поливинилпирролидон (PVP K30).
Противопоказания
Дети, индивидуальная чувствительность к компонентам.
Срок годности
3 года от даты изготовления.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.
Форма выпуска
капсулы по 30 штук в упаковке.
Диетическая добавка. Не является лекарственным средством. Не содержит ГМО.
Производитель
«Ананта Медикеар Лимитед», юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия; адрес места производства: Дж-1–265, Фаза — ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.