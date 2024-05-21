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Адриус (Adrius) (304523) - инструкция по применению Диетические добавки

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Адриус (Adrius)
Цена в городе Киев
от 366,36 грн
Без рецепта
30 шт от 366,36 грн
В наличии в 579 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
10.6. Диетические добавки, влияющие на потенцию, сексуальное влечение и функциональную активность половых гормонов

Адриус инструкция по применению

Состав

1 капсула содержит

активные ингредиенты:

Экстракт плодов якорцов стелющихся

(Tribulus terrestris) — 250 мг,

Экстракт корней и листьев витании снотворного

(Withania somnifera) — 100 мг,

Экстракт плодов бобов бархатных

(Mucuna pruriens) — 90 мг,

Экстракт корня спаржи кистевидного

(Asparagus adscendens) — 80 мг,

Апилак (Royal jelly) — 10 мг,

Йохимбина гидрохлорид (Yohimbine HCl USP) — 2,5 мг;

вспомогательные вещества:

тальк, натрия бензоат, поливинилпирролидон (PVP K30).

Противопоказания

Дети, индивидуальная чувствительность к компонентам.

Срок годности

3 года от даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.

Форма выпуска

капсулы по 30 штук в упаковке.

Диетическая добавка. Не является лекарственным средством. Не содержит ГМО.

Производитель

«Ананта Медикеар Лимитед», юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия; адрес места производства: Дж-1–265, Фаза — ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

Адриус
Адриус капсулы, №30
от 366,36 грн
В наличии в 579 аптеках
Цены в аптеках
Адриус
Адриус капсулы, №30
от 366,36 грн
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