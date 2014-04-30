Гепаргин является источником аминокислот аргинина и бетаина, которые оказывают кардиопротекторное, антигипоксическое, нейпротекторное, цитопротекторное, общеукрепляющее, гепатопротекторное, противоастеническое и детоксицирующее влияние на организм.

Аргинин — условно незаменимая аминокислота, то есть частично синтезируемая в организме, но в количестве, не покрывающем суточную потребность человека, поэтому необходимо регулярное поступление аргинина с пищей. При различных заболеваниях, дефиците белка в рационе питании, а также с возрастом синтез аргинина резко снижается в организме.

При дефиците аргинина, в первую очередь, страдает система, отвечающая за выведение аммиака из организма и его нейтрализацию. В организме человека аммиак является токсичным веществом, поэтому в норме аммиак метаболизируется в мочевину. При хронических заболеваниях, вирусных инфекциях, отравлениях нарушается образование мочевины из аммиака. Цикл мочевинообразования — важнейший путь обезвреживания аммиака, при его несостоятельности страдает весь организм и, в первую очередь печень и почки, поскольку высокая концентрация мочевины ведет к их повреждению. Аргинин является субстратом для синтеза мочевины в печени. Аргинин способствует обезвреживанию аммиака путем активации метаболизма в нетоксичную мочевину и ускорению ее выведения почками из организма, а также способствует поддержанию оптимального азотистого баланса в организме, способствует выведению конечного азота, снижает образование вредных для клеток печени свободных радикалов, чем усиливает детоксикационную функцию печени. Аргинин является основой для фермента NO-синтетазы, выступающего в роли катализатора при синтезе оксида азота в клетках эндотелиальной оболочки сосудов. Усиленное образование NO ведет к дилатации периферических сосудов и снижению ОПСС, что способствует снижению АД и уменьшению кислородного голодания различных тканей, в первую очередь миокарда, а также улучшает кровообращение периферических сосудов и транспорт кислорода к головному мозгу. Аргинин подавляет образование эндотелина — вещества, обладающего мощным сосудосуживающим действием и являющегося стимулятором деления гладкомышечных клеток стенки сосудов.

Аргинин участвует в коммуникации между нейронами. Способствует синаптической пластичности и улучшению памяти, а также является медиатором (импульсным передатчиком), что обусловливает релаксацию гладкомышечных клеток желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки.

Бетаин — липотропное вещество, являющееся осмопротектором и донором метильных групп. В качестве осмопротектора бетаин защищает клетки, белки и ферменты от воздействия окружающей среды (вирусных инфекций, стресса, интоксикации). В качестве донора метильных групп бетаин участвует в метиониновом цикле, в основном в печени и почках. Снижение метаболизма жиров в печени приводит к стеатозу (накоплению жиров в печени) и дальнейшему развитию дислипидемии. Эти изменения обмена веществ могут способствовать развитию заболеваний сердца, головного мозга, печени и сосудов. Недостаточность метильных групп приводит к повышенной концентрации гомоцистеина в плазме крови человека. Гипергомоцистеинемия у женщин связана с синдромами повторного выкидыша, преэклампсии, отслойкой плаценты, тромбоэмболии. При преобразовании гомоцистеина в метионин бетаин может выступать в качестве альтернативного донора метильных групп. Благодаря этому, бетаин может замещать дефекты в реакциях метилирования, вызванные нарушением функционирования фолатного цикла и дефицитом витамина В 12 . Бетаин увеличивает выносливость во время физических нагрузок, работоспособность, способствует уменьшению общей слабости и утомляемости, обеспечивает прилив сил и энергии. Бетаин является важным веществом для профилактики хронических заболеваний. Диета, богатая бетаином, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает репродуктивное здоровье женщин.

Ионы цитрата, содержащиеся в Гепаргине, способствуют процессу пищеварения при повышенной кислотности желудочного сока, уменьшению ацидоза и проявлений диспепсии (тошноты, ощущения тяжести в желудке, метеоризма), часто наблюдаемых при заболеваниях печени.

