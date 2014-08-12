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Бронхо-микс с имбирем (Broncho-mix with ginger) (304504) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бронхо-микс с имбирем (Broncho-mix with ginger)
Цена в городе Киев
от 69,00 грн
Без рецепта
1 шт от 69,00 грн
В наличии в 6 аптеках других городов
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Производитель
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/51473 от 12.08.2014

Бронхо-микс с имбирем инструкция по применению

Способ применения

Принимать детям в возрасте от 7 до 12 лет — по ½ чайной ложки, взрослым и детям старше 12 лет — по 1 чайной ложке 2 раза в день за 30 минут до приема пищи.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820159300969.

БРОНХО-МИКС С ИМБИРЕМ ФИТОСИРОП
БРОНХО-МИКС С ИМБИРЕМ ФИТОСИРОП 100 мл, №1
от 69,00 грн
В наличии в 6 аптеках
Цены в аптеках
БРОНХО-МИКС С ИМБИРЕМ ФИТОСИРОП
БРОНХО-МИКС С ИМБИРЕМ ФИТОСИРОП 100 мл, №1
от 69,00 грн
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