Бронхо-микс с имбирем (Broncho-mix with ginger) (304504) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 69,00 грн
Без рецепта
Производитель
Фитопродукт
Объем
100 мл
Диетические добавки
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/51473 от 12.08.2014
Бронхо-микс с имбирем инструкция по применению
Способ применения
Принимать детям в возрасте от 7 до 12 лет — по ½ чайной ложки, взрослым и детям старше 12 лет — по 1 чайной ложке 2 раза в день за 30 минут до приема пищи.
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820159300969.
БРОНХО-МИКС С ИМБИРЕМ ФИТОСИРОП 100 мл, №1
от 69,00 грн