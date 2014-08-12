Принимать детям в возрасте от 7 до 12 лет — по ½ чайной ложки, взрослым и детям старше 12 лет — по 1 чайной ложке 2 раза в день за 30 минут до приема пищи.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820159300969.