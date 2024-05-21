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Ацидофилус плюс (304495) - инструкция по применению Диетические добавки

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Ацидофилус плюс
Цена в городе Киев
от 471,06 грн
Без рецепта
60 шт от 471,06 грн
В наличии в 18 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника