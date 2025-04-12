Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов

Золотой щит (Golden shield)

ЗОЛОТОЙ ЩИТ(МАСТОЛЕК) таблетки, покрытые оболочкой 800 мг №30
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Витера
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
800 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки