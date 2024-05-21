Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАлко-верт (Alcho-vert)

Алко-верт (Alcho-vert) (304389) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Алко-верт (Alcho-vert)
Цена в городе Киев
от 49,00 грн
Без рецепта
8 шт от 49,00 грн
В наличии в 1 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
8 шт.
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма

Алко-верт инструкция по применению

Противопоказания

беременность и период лактации, дети, индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам продукта.

Способ применения

Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день.

Форма выпуска

8 капсул в блистере (8х1), в упаковке.

Срок годности

24 месяца.

АЛКО-ВЕРТ
АЛКО-ВЕРТ капсулы, №8
от 49,00 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
АЛКО-ВЕРТ
АЛКО-ВЕРТ капсулы, №8
от 49,00 грн
Забронировать
Забронировать