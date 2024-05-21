Алко-верт (Alcho-vert) (304389) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 49,00 грн
Без рецепта
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
8 шт.
Диетические добавки
Алко-верт инструкция по применению
Противопоказания
беременность и период лактации, дети, индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам продукта.
Способ применения
Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день.
Форма выпуска
8 капсул в блистере (8х1), в упаковке.
Срок годности
24 месяца.
от 49,00 грн
АЛКО-ВЕРТ капсулы, №8
от 49,00 грн