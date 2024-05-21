Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТБромелайн (Bromelain) Бромелайн (Bromelain) (304381) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 581,00 грн Без рецепта 60 шт, 150 мг от 581,00 грн 60 шт, 500 мг от 605,00 грн 30 шт, 500 мг Нет в наличии В наличии в 109 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Solgar Vitamin and Herb Форма выпуска Капсулы Дозировка 150 мг Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ