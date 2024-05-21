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Бромелайн (Bromelain) (304381) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бромелайн (Bromelain)
Цена в городе Киев
от 581,00 грн
Без рецепта
60 шт, 150 мг от 581,00 грн 60 шт, 500 мг от 605,00 грн 30 шт, 500 мг Нет в наличии
В наличии в 109 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
150 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ