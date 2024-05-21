Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияБронховид (Bronchovid) Бронховид (Bronchovid) (304340) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 103,65 грн Без рецепта 10 шт от 103,65 грн 20 шт от 63,84 грн 20 шт от 58,20 грн 100 шт от 169,75 грн 1 шт от 72,75 грн 1 шт от 78,89 грн 100 шт от 191,82 грн Больше +4 В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Mehta Herbals Форма выпуска Гранулы Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания 7.4. Диетические добавки для снижения риска развития бронхоспастических состояний