Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации липидного обменаАрмолипид Армолипид (304339) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Rottapharm S.p.A. Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена