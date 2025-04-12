Киев
О товаре
Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы
Артрит комплекс 2 (Artrit complex 2)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Фитокапс
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,3 г
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки
11.2. Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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