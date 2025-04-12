Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы

Артрит комплекс 2 (Artrit complex 2)

ФИТОКАПС АРТРИТ - КОМПЛЕКС-2 капсулы 0,3 г №90
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Фитокапс
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,3 г
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки