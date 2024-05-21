Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для нормализации функции зренияВитаминный комплекс для глаз с черникой (Vitamin complex for eyes with blueberries) Витаминный комплекс для глаз с черникой (Vitamin complex for eyes with blueberries) (304290) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 66,40 грн Без рецепта 1 шт от 66,40 грн В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармконтракт Объем 30 мл Диетические добавки 15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения