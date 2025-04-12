Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного
Виноградных косточек экстракт
Цены в
Киев
от
579,69
грн
в 374 аптеках
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Характеристики
Производитель
Solgar Vitamin and Herb
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
100 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного
Цены в
Киев
от
579,69
грн
в 374 аптеках
Найти в аптеках
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