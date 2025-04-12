Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного

Виноградных косточек экстракт

ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК капсулы 100 мг №30
Цены в Киев
от 579,69 грн
в 374 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Solgar Vitamin and Herb
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
100 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки