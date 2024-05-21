Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid) (304243) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 193,68 грн
Без рецепта
Производитель
Красота и Здоровье
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Гиалуроновая кислота инструкция по применению
Показания к применению
Источник гиалуроновой кислоты.
Состав
Гиалуроновая кислота низкомолекулярная — 120,0 мг, гиалуроновая кислота высокомолекулярное — 30,0 мг, вспомогательные компоненты.
Способ применения
Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема — 30 дней. При необходимости курс можно повторить. При приеме важно соблюдать питьевой режим.
Противопоказания
Чувствительность к компонентам, дети, беременность, женщины в период лактации.
Форма выпуска
Капсулы по 400 мг № 30.
Срок годности
36 месяцев.