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Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid) (304243) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid)
Цена в городе Киев
от 193,68 грн
Без рецепта
30 шт, 250 мг от 193,68 грн 30 шт от 555,00 грн 30 шт, 0,4 г от 381,70 грн 60 шт, 1 г от 494,36 грн 60 шт, 500 мг от 201,93 грн 30 шт, 500 мг от 315,11 грн 100 шт, 500 мг от 511,27 грн 30 шт, 120 мг от 987,00 грн 30 шт Нет в наличии
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В наличии в 169 аптеках
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Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
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Гиалуроновая кислота инструкция по применению

Показания к применению

Источник гиалуроновой кислоты.

Состав

Гиалуроновая кислота низкомолекулярная — 120,0 мг, гиалуроновая кислота высокомолекулярное — 30,0 мг, вспомогательные компоненты.

Способ применения

Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема — 30 дней. При необходимости курс можно повторить. При приеме важно соблюдать питьевой режим.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам, дети, беременность, женщины в период лактации.

Форма выпуска

Капсулы по 400 мг № 30.

Срок годности

36 месяцев.

Гиалуроновая кислота К Здоровье
Гиалуроновая кислота К & Здоровье таблетки 250 мг, №30
от 193,68 грн
В наличии в 169 аптеках
Цены в аптеках
Гиалуроновая кислота К Здоровье
Гиалуроновая кислота К & Здоровье таблетки 250 мг, №30
от 193,68 грн
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