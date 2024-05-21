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Альфа-липоевая кислота (304241) - инструкция по применению Диетические добавки

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Альфа-липоевая кислота
Цена в городе Киев
от 296,81 грн
Без рецепта
30 шт, 60 мг от 296,81 грн 60 шт, 1 г от 369,33 грн
В наличии в 319 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
60 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
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