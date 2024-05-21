Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации липидного обменаАльфа-липоевая кислота Альфа-липоевая кислота (304241) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 296,81 грн Без рецепта 30 шт, 60 мг от 296,81 грн 60 шт, 1 г от 369,33 грн В наличии в 319 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Solgar Vitamin and Herb Форма выпуска Капсулы Дозировка 60 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена 9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме