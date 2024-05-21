Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаГлюкоджин (Glucojeen) Глюкоджин (Glucojeen) (304228) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 391,06 грн Без рецепта 30 шт от 391,06 грн В наличии в 11 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Bioplus Life Sciences Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата