Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияБронхо-микс мед с мать-и-мачехой (Broncho-mix honey with coltsfoot)

Бронхо-микс мед с мать-и-мачехой (Broncho-mix honey with coltsfoot) (304120) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Бронхо-микс мед с мать-и-мачехой (Broncho-mix honey with coltsfoot)
Цена в городе Киев
от 60,50 грн
Без рецепта
1 шт от 60,50 грн
В наличии в 1 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания