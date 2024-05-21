Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияДепресин (Depresin) Депресин (Depresin) (304061) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 71,00 грн Без рецепта 30 шт, 400 мг от 71,00 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Аптека 283 Форма выпуска Капсулы Дозировка 400 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия