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Артишок форте (Artichoke forte) (304048) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артишок форте (Artichoke forte)
Цена в городе Киев
от 49,82 грн
Без рецепта
30 шт, 350 мг от 49,82 грн
В наличии в 8 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
350 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря