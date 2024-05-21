Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАртишок форте (Artichoke forte) Артишок форте (Artichoke forte) (304048) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 49,82 грн Без рецепта 30 шт, 350 мг от 49,82 грн В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Аптека 283 Форма выпуска Капсулы Дозировка 350 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря