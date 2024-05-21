Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовБэби вит (Baby vit) Бэби вит (Baby vit) (304038) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 244,84 грн Без рецепта 1 шт от 244,84 грн В наличии в 30 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Fito Pharma Форма выпуска Экстракт Объем 200 мл Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов