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Бэби вит (Baby vit) (304038) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бэби вит (Baby vit)
Цена в городе Киев
от 244,84 грн
Без рецепта
1 шт от 244,84 грн
В наличии в 30 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Экстракт
Объем
200 мл
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов