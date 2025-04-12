Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска лактобактерии (Dry leaven lactobacterium)

СУХАЯ ЗАКВАСОЧНАЯ КУЛЬТУРА ЛАКТОБАКТЕРИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЕТИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ 1 г №5
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Генезис Лаборатория
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
5 шт.
Диетические добавки