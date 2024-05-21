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Гепаклин (Hepaclean) (303863) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепаклин (Hepaclean)
Цена в городе Киев
от 180,84 грн
Без рецепта
60 шт от 180,84 грн
В наличии в 479 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря

Гепаклин инструкция по применению

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

активные ингредиенты:

  • экстракт тефрозии пурпурной (Tephrosia purpurea) — 150 мг;
  • экстракт корневища пикрорхизы курроа (Picrorhiza kurroa) — 100 мг;
  • экстракт андрографиса метельчатого (Andrographis paniculata) — 50 мг;
  • экстракт филантуса (Phyllanthus niruri) — 50 мг;
  • экстракт стебля тиноспоры сердцелистной (Tinospora cardifolia) — 25 мг;
  • экстракт берхавии пестрой (Boerhavia diffusa) — 25 мг;
  • экстракт перца длинного (Piper longum) — 25 мг;

вспомогательные вещества:

крахмал, дикальций фосфат, поливинилпирролидон К-30, целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, очищенный тальк, краситель Понсо 4R (Е124), шеллак.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность и период лактации у женщин.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1–2 таблетки 2–3 раза в сутки перед приёмом пищи, запивая стаканом воды (200 мл).

Форма выпуска

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, упакованы по 10, 20, 30, 60, 90, 100 или 120 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.

Срок годности

3 года от даты изготовления.

Производитель

«Ананта Медикеар Лимитед»,

юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел.: +91 1147050531;

адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

Гепаклин
Гепаклин таблетки, №60
от 180,84 грн
В наличии в 479 аптеках
Цены в аптеках
Гепаклин
Гепаклин таблетки, №60
от 180,84 грн
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