Гепаклин (Hepaclean) (303863) - инструкция по применению Диетические добавки
Гепаклин инструкция по применению
Состав
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:
активные ингредиенты:
- экстракт тефрозии пурпурной (Tephrosia purpurea) — 150 мг;
- экстракт корневища пикрорхизы курроа (Picrorhiza kurroa) — 100 мг;
- экстракт андрографиса метельчатого (Andrographis paniculata) — 50 мг;
- экстракт филантуса (Phyllanthus niruri) — 50 мг;
- экстракт стебля тиноспоры сердцелистной (Tinospora cardifolia) — 25 мг;
- экстракт берхавии пестрой (Boerhavia diffusa) — 25 мг;
- экстракт перца длинного (Piper longum) — 25 мг;
вспомогательные вещества:
крахмал, дикальций фосфат, поливинилпирролидон К-30, целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, очищенный тальк, краситель Понсо 4R (Е124), шеллак.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность и период лактации у женщин.
Способ применения и дозы
Взрослым по 1–2 таблетки 2–3 раза в сутки перед приёмом пищи, запивая стаканом воды (200 мл).
Форма выпуска
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, упакованы по 10, 20, 30, 60, 90, 100 или 120 шт.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.
Срок годности
3 года от даты изготовления.
Производитель
«Ананта Медикеар Лимитед»,
юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел.: +91 1147050531;
адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.