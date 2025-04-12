Киев
О товаре
Диетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом
Экстракт березовый (Birch extract)
2 препарата
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БЕРЕЗОВЫЙ ЭКСТРАКТ
200 мл №1
Weleda
Нет в наличии
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БЕРЕЗОВЫЙ ЭКСТРАКТ
250 мл №1
Weleda
Нет в наличии
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Упаковка
200 мл
250 мл
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Weleda
Условия продажи
Без рецепта
Объем
200 мл
Диетические добавки
10.1. Диетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом
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