Диетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом

Экстракт березовый (Birch extract)

2 препарата
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БЕРЕЗОВЫЙ ЭКСТРАКТ
БЕРЕЗОВЫЙ ЭКСТРАКТ
200 мл №1
Weleda
Нет в наличии
БЕРЕЗОВЫЙ ЭКСТРАКТ
БЕРЕЗОВЫЙ ЭКСТРАКТ
250 мл №1
Weleda
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Weleda
Условия продажи
Без рецепта
Объем
200 мл
Диетические добавки