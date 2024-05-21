взрослым по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки во время еды (за завтраком, обедом и ужином) в любой последовательности. Интервал между употреблением таблеток — 4–6 ч. Если рекомендованный график употребления был нарушен, допускается возобновление с любой из таблеток, в том числе и пропущенной таблетки вместе с очередной.

Срок употребления — 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом. Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного употребления.