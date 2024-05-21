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АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД (ALPHAVIT IN SESON COLDS) (303838) - инструкция по применению Диетические добавки

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АЛФАВИТ<sup>&reg;</sup> В СЕЗОН ПРОСТУД (ALPHAVIT IN SESON COLDS)
Цена в городе Киев
от 201,40 грн
Без рецепта
60 шт от 201,40 грн
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

АЛФАВИТ В СЕЗОН ПРОСТУД инструкция по применению

Характеристика

АлфаВит в сезон простуд может быть рекомендована как дополнительный источник витаминов, макро– и микроэлементов, липоевой и янтарной кислот для укрепления защитных сил организма в период сезонных простудных заболеваний. Обладает общеукрепляющими и антиоксидантными свойствами. Суточная доза витаминов и минералов разделена на три таблетки с учетом совместимости компонентов.
Свойства АлфаВит в сезон простуд подтверждено научными исследованиями состава.

Рекомендации по употреблению

взрослым по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки во время еды (за завтраком, обедом и ужином) в любой последовательности. Интервал между употреблением таблеток — 4–6 ч. Если рекомендованный график употребления был нарушен, допускается возобновление с любой из таблеток, в том числе и пропущенной таблетки вместе с очередной.
Срок употребления — 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом. Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного употребления.

Взаимодействия

индивидуальная непереносимость компонентов продукта, гиперфункция щитовидной железы, период беременности и кормления грудью. Этот продукт не предназначен для диагностики и лечения, не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре 4–25 °С.

АЛФАВИТ В СЕЗОН ПРОСТУД
АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД таблетки, №60
от 201,40 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
АЛФАВИТ В СЕЗОН ПРОСТУД
АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД таблетки, №60
от 201,40 грн
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