Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска Наринэ (Ferment Narine)

2 препарата
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "НАРИНЭ VIVO"
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "НАРИНЭ VIVO"
0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Нет в наличии
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD НАРИНЭ"
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD НАРИНЭ"
1 г №5
Гудфуд
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Годовиченко С.О.
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки