Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Закваска Наринэ (Ferment Narine)
2 препарата
Сортировка:
По популярности
Фильтр
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "НАРИНЭ VIVO"
0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Нет в наличии
Найти в аптеках
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD НАРИНЭ"
1 г №5
Гудфуд
Нет в наличии
Найти в аптеках
Упаковка
0.5 г
1 г
Количество штук в упаковке
4
5
Производитель
Годовиченко С.О.
Гудфуд
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Годовиченко С.О.
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню