Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска Иммуналис (Leaven Immunalis)

ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD ИМУНАЛИС" 1 г №5
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Гудфуд
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
5 шт.
Диетические добавки