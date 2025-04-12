Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Закваска Биоряжанка (Ferment Bioryazhanka)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Гудфуд
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
5 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню