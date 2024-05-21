Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставыАртрокомплекс (Artrocomplex) Артрокомплекс (Artrocomplex) (303747) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 127,54 грн Без рецепта 60 шт, 0,5 г от 127,54 грн В наличии в 10 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Экосвит Ойл Форма выпуска Капсулы Дозировка 0,5 г Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 11.2. Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы