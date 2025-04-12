Предварительно освободив капсулу жировую от контурной упаковки, ее вводят глубоко во влагалище. После введения капсулы желательно пребывание в постели (лежа на спине) в течение 30–40 минут. Применяют по 1 капсуле 1–2 раз в день в течение 10–15 дней. Длительность курса определяется характером и тяжестью заболевания, достигнутым клиническим эффектом. Перед применением необходима консультация с врачом.