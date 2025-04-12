Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы

Женское здоровье

2 препарата
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БИОФИТОН "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" КАПСУЛЫ ЖИРОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
БИОФИТОН "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" КАПСУЛЫ ЖИРОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
Капсулы 1,5 г №10
Фитоаптека Чистякова
Нет в наличии
Витаминный комплекс "Женское здоровье"
Витаминный комплекс "Женское здоровье"
Таблетки №60
ЕВРО СЕРВИС УКРАИНА КИЕВ
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Инструкция указана для БИОФИТОН "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" КАПСУЛЫ ЖИРОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ капсулы 1,5 г №10

Женское здоровье инструкция по применению

Инструкция указана для БИОФИТОН "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" КАПСУЛЫ ЖИРОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ капсулы 1,5 г №10

Состав

экстракт корней аира — 70 мг,

экстракт травы тысячелистника — 70 мг,

экстракт листьев эвкалипта — 70 мг,

экстракт цветков ромашки — 70 мг,

экстракт травы чистотела — 70 мг,

экстракт цветков календулы (карофилен) — 70 мг;

вспомогательное вещество:

масло какао 1,08 г.

10 капсул жировых по 1,5 г:

− кольпиты; цервициты;

− вульвиты; вульвовагиниты;

− эрозии шейки матки;

− эндоцервициты

Способ применения

Предварительно освободив капсулу жировую от контурной упаковки, ее вводят глубоко во влагалище. После введения капсулы желательно пребывание в постели (лежа на спине) в течение 30–40 минут. Применяют по 1 капсуле 1–2 раз в день в течение 10–15 дней. Длительность курса определяется характером и тяжестью заболевания, достигнутым клиническим эффектом. Перед применением необходима консультация с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам.

Характеристики
Производитель
Фитоаптека Чистякова
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
Регистрация
05.03.02-04/85517 от 30.12.2008