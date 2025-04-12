Женское здоровье
Женское здоровье инструкция по применению
Состав
экстракт корней аира — 70 мг,
экстракт травы тысячелистника — 70 мг,
экстракт листьев эвкалипта — 70 мг,
экстракт цветков ромашки — 70 мг,
экстракт травы чистотела — 70 мг,
экстракт цветков календулы (карофилен) — 70 мг;
вспомогательное вещество:
масло какао 1,08 г.
10 капсул жировых по 1,5 г:
− кольпиты; цервициты;
− вульвиты; вульвовагиниты;
− эрозии шейки матки;
− эндоцервициты
Способ применения
Предварительно освободив капсулу жировую от контурной упаковки, ее вводят глубоко во влагалище. После введения капсулы желательно пребывание в постели (лежа на спине) в течение 30–40 минут. Применяют по 1 капсуле 1–2 раз в день в течение 10–15 дней. Длительность курса определяется характером и тяжестью заболевания, достигнутым клиническим эффектом. Перед применением необходима консультация с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам.