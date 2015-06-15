Биотин (Biotin) (303598) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 202,47 грн
Без рецепта
30 шт от 202,47 грн 100 шт, 300 мкг от 377,60 грн 60 шт, 420 мг от 167,52 грн 60 шт, 0,25 г от 72,42 грн 30 шт, 0,25 г от 48,59 грн 30 шт, 5 мг от 108,50 грн 120 шт, 10000 мкг от 767,21 грн 100 шт, 1000 мкг от 604,40 грн 60 шт, 5000 мкг от 311,34 грн 120 шт, 5000 мкг от 514,12 грн 30 шт от 410,30 грн 100 шт, 5000 мкг от 352,80 грн 30 шт, 5 мг от 108,64 грн 100 шт, 1000 мкг от 323,80 грн 100 шт от 680,20 грн 110 шт от 436,27 грн 30 шт, 2,5 мг от 86,90 грн 30 шт, 2,5 мг от 78,90 грн 100 шт от 803,00 грн 60 шт Нет в наличии 50 шт, 5 мг Нет в наличии 30 шт, 0,25 г Нет в наличии
Больше+5
Производитель
NOW INTERNATIONAL
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Биотин инструкция по применению
Показания к применению
Дополнительный источник биотина. Способствует нормализации функционирования нервной системы и желудочно-кишечного тракта, обменных процессов в организме, улучшению состояния волос, кожи и ногтей.
Состав
Биотин — 150,0 мкг, вспомогательные вещества.
Способ применения
Взрослым по 1 таблетке в день во время еды, запивая водой. Курс приема — один месяц. В дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.
Противопоказания
Чувствительность к компонентам, беременность, женщины в период лактации, дети до 12 лет.
Форма выпуска
Таблетки по 250 мг № 30 и № 60.
Срок годности
36 месяцев.
от 202,47 грн
Now Foods Биотин 5000 мкг капсулы, №30
от 202,47 грн