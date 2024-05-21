может быть рекомендована для включения в рационы питания мужчин как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения, бета-ситостерола, магния, цинка и витамина Е. Сбалансированное сочетание составляющих способствует поддержанию нормального функционирования предстательной железы и мочеполовой системы и защиты от окислительного повреждения.

Тыквенное масло, пальма сереноа способствуют поддержанию нормального функционального состояния предстательной железы и мочеиспускания.

Крапива содержит каротиноиды, дубильные вещества, ситостерин, которые способствуют подавлению синтеза дигидротестостерона, что важно для поддержания здоровья предстательной железы.

Эхинацея поддерживает иммунную систему.

Яванский чай помогает вывести избыток жидкости из организма.

Витамины и минералы обладают антиоксидантными свойствами и участвуют в метаболизме предстательной железы. В частности, цинк содействует нормальной способности к оплодотворению и репродуктивной функции.