ГЕНТОС ФОРТЕ (GENTOS FORTE) (303590) - инструкция по применению Диетические добавки
ГЕНТОС ФОРТЕ инструкция по применению
Характеристика
может быть рекомендована для включения в рационы питания мужчин как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения, бета-ситостерола, магния, цинка и витамина Е. Сбалансированное сочетание составляющих способствует поддержанию нормального функционирования предстательной железы и мочеполовой системы и защиты от окислительного повреждения.
Тыквенное масло, пальма сереноа способствуют поддержанию нормального функционального состояния предстательной железы и мочеиспускания.
Крапива содержит каротиноиды, дубильные вещества, ситостерин, которые способствуют подавлению синтеза дигидротестостерона, что важно для поддержания здоровья предстательной железы.
Эхинацея поддерживает иммунную систему.
Яванский чай помогает вывести избыток жидкости из организма.
Витамины и минералы обладают антиоксидантными свойствами и участвуют в метаболизме предстательной железы. В частности, цинк содействует нормальной способности к оплодотворению и репродуктивной функции.
Рекомендации по употреблению
способ употребления и рекомендованная суточная доза: взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки желательно через 1 ч после приема пищи с небольшим количеством воды.
Продолжительность употребления — до 12 нед; в дальнейшем продолжительность употребления согласовывать с врачом.
Диетическая добавка Гентос Форте не предназначена для лечения.
Диетическую добавку Гентос Форте не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и влаги месте.