Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обменаВиджайсар форте (Vijaisar forte) Виджайсар форте (Vijaisar forte) (303583) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 144,82 грн Без рецепта 30 шт от 144,82 грн В наличии в 307 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Хелаплант Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена