АРТРИКЮР®-N (ARTRICURE®-N) (303567) - инструкция по применению Диетические добавки
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АРТРИКЮР -N инструкция по применению
Характеристика
Артрикюр-N может быть рекомендована врачом в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник гинтерола, пиперина, β-каротина, витамина С, органических кислот (галловой, кофеиновой, хебулиновой, галатаниновой), флавоноидов и их гликозидов, эфирных масел, летучих веществ (цингиберена, турменола, борнеола, куркумина) с целью создания оптимальных диетологических условий для функционирования опорно-двигательного аппарата. Биологически активные вещества, входящие в состав растительных компонентов, обладают противовоспалительными, спазмолитическими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами; способствуют повышению общего тонуса и двигательной активности, уменьшают утреннюю скованность суставов, улучшают обмен веществ, регулируют деятельность ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Рекомендации по употреблению
Артрикюр-N употреблять взрослым по 2 таблетки 2 раза в сутки (утром и вечером) после еды; запивать ½ стакана питьевой воды комнатной температуры. Длительность употребления — до 30 дней. Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Дальнейшее употребление и возможность повторных курсов следует согласовывать с врачом.
Особые указания
при употреблении Артрикюр-N следует соблюдать сбалансированный рацион питания, ограничивать животные жиры, сахар, сладости, алкоголь. В случае несоблюдения рекомендаций врача относительно рациона питания указанный эффект снижается.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С