Артрикюр-N может быть рекомендована врачом в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник гинтерола, пиперина, β-каротина, витамина С, органических кислот (галловой, кофеиновой, хебулиновой, галатаниновой), флавоноидов и их гликозидов, эфирных масел, летучих веществ (цингиберена, турменола, борнеола, куркумина) с целью создания оптимальных диетологических условий для функционирования опорно-двигательного аппарата. Биологически активные вещества, входящие в состав растительных компонентов, обладают противовоспалительными, спазмолитическими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами; способствуют повышению общего тонуса и двигательной активности, уменьшают утреннюю скованность суставов, улучшают обмен веществ, регулируют деятельность ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной систем.