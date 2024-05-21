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АЛФАВИТ® КОСМЕТИК (ALPHAVIT COSMETIC) (303491) - инструкция по применению Диетические добавки

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АЛФАВИТ<sup>&reg;</sup> КОСМЕТИК (ALPHAVIT COSMETIC)
Цена в городе Киев
от 225,40 грн
Без рецепта
60 шт от 225,40 грн
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

АЛФАВИТ КОСМЕТИК инструкция по применению

Характеристика

Алфавит Косметик может быть рекомендована в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов, коэнзима Q10, кверцетина, проантоцианидинов, полифенолов, куркумина и парааминобензойной кислоты. Способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей, стимулирует их рост и обновление. Обладает общеукрепляющими свойствами. Суточная доза витаминов и минералов разделена на 3 таблетки с учетом совместимости компонентов. Свойства Алфавит Косметик подтверждено научными исследованиями состава.

Рекомендации по употреблению

по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки во время приема пищи (за завтраком, обедом и ужином). Интервал между употреблением таблеток — 4–6 ч. Если рекомендованный график был нарушен, допускается восстановление употребления с любой из таблеток, в том числе и пропущенной вместе с очередной.
Срок курса употребления — 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом. Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного потребления.

Особые указания

комплекс не следует использовать при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, гиперфункции щитовидной железы. Этот продукт не предназначен для диагностики и лечения, не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не употреблять по окончании срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

в сухом защищенном от света месте при температуре 4–25 °C.

АЛФАВИТ КОСМЕТИК
АЛФАВИТ® КОСМЕТИК таблетки, №60
от 225,40 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
АЛФАВИТ КОСМЕТИК
АЛФАВИТ® КОСМЕТИК таблетки, №60
от 225,40 грн
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