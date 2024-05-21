АЛФАВИТ® КОСМЕТИК (ALPHAVIT COSMETIC) (303491) - инструкция по применению Диетические добавки
АЛФАВИТ КОСМЕТИК инструкция по применению
Характеристика
Алфавит Косметик может быть рекомендована в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов, коэнзима Q10, кверцетина, проантоцианидинов, полифенолов, куркумина и парааминобензойной кислоты. Способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей, стимулирует их рост и обновление. Обладает общеукрепляющими свойствами. Суточная доза витаминов и минералов разделена на 3 таблетки с учетом совместимости компонентов. Свойства Алфавит Косметик подтверждено научными исследованиями состава.
Рекомендации по употреблению
по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки во время приема пищи (за завтраком, обедом и ужином). Интервал между употреблением таблеток — 4–6 ч. Если рекомендованный график был нарушен, допускается восстановление употребления с любой из таблеток, в том числе и пропущенной вместе с очередной.
Срок курса употребления — 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом. Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного потребления.
Особые указания
комплекс не следует использовать при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, гиперфункции щитовидной железы. Этот продукт не предназначен для диагностики и лечения, не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не употреблять по окончании срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
в сухом защищенном от света месте при температуре 4–25 °C.