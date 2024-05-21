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Глюкозамин С (303475) - инструкция по применению Диетические добавки

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Глюкозамин С
Цена в городе Киев
от 177,10 грн
Без рецепта
60 шт от 177,10 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата

Глюкозамин С инструкция по применению

Состав

действующие вещества: глюкозамина гидрохлорид - 0,3 г, кислота аскорбиновая - 0,025 г.

Глюкозамин С-БХФЗ – диетическая добавка к рациону питания - источник глюкозамина, который является субстратом для построения суставного хряща. При постоянном употреблении глюкозамин предотвращает прогрессирование дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике. Глюкозамин предотвращает возможные метаболические изменения хряща.

Показания к применению

Заболевания суставов (для нормализации и восстановления их функций). В составе диет №5, №10, №15.

Форма выпуска

По 60 капсул в контейнере, по 1 контейнеру в пачке.

ГЛЮКОЗАМИН С-БХФЗ
ГЛЮКОЗАМИН С-БХФЗ капсулы, №60
от 177,10 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
ГЛЮКОЗАМИН С-БХФЗ
ГЛЮКОЗАМИН С-БХФЗ капсулы, №60
от 177,10 грн
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