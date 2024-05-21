действующие вещества: глюкозамина гидрохлорид - 0,3 г, кислота аскорбиновая - 0,025 г.

Глюкозамин С-БХФЗ – диетическая добавка к рациону питания - источник глюкозамина, который является субстратом для построения суставного хряща. При постоянном употреблении глюкозамин предотвращает прогрессирование дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике. Глюкозамин предотвращает возможные метаболические изменения хряща.