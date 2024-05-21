Глюкозамин С (303475) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 177,10 грн
Без рецепта
Производитель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Глюкозамин С инструкция по применению
Состав
действующие вещества: глюкозамина гидрохлорид - 0,3 г, кислота аскорбиновая - 0,025 г.
Глюкозамин С-БХФЗ – диетическая добавка к рациону питания - источник глюкозамина, который является субстратом для построения суставного хряща. При постоянном употреблении глюкозамин предотвращает прогрессирование дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике. Глюкозамин предотвращает возможные метаболические изменения хряща.
Показания к применению
Заболевания суставов (для нормализации и восстановления их функций). В составе диет №5, №10, №15.
Форма выпуска
По 60 капсул в контейнере, по 1 контейнеру в пачке.
от 177,10 грн
ГЛЮКОЗАМИН С-БХФЗ капсулы, №60
от 177,10 грн