Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепатовид (Gepatovid)

Гепатовид (Gepatovid) (303448) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Гепатовид (Gepatovid)
Цена в городе Киев
от 210,16 грн
Без рецепта
30 шт от 210,16 грн
В наличии в 27 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря