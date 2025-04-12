Киев
О товаре
Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Золотой шарик премиум (Golden balloon premium)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Нутримед, ООО
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Регистрация
05.03.02-04/31432 от 04.04.2011
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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