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Биона (Biona) (303432) - инструкция по применению Диетические добавки

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Биона (Biona)
Цена в городе Киев
от 497,20 грн
Без рецепта
30 шт, 780 мг от 497,20 грн
В наличии в 63 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
780 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
10.4 Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры