Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлорыБиона (Biona) Биона (Biona) (303432) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 497,20 грн Без рецепта 30 шт, 780 мг от 497,20 грн В наличии в 63 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Bioplus Life Sciences Форма выпуска Таблетки Дозировка 780 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 10.4 Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры