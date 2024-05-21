Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки — иммуномодуляторыАбсолют Абсолют (303431) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 246,40 грн Без рецепта 30 шт от 246,40 грн В наличии в 31 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Bioplus Life Sciences Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 4.1. Диетические добавки — иммуномодуляторы