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Асковит плюс (303384) - инструкция по применению Диетические добавки

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  • Диагнозы
Асковит плюс
Цена в городе Киев
Без рецепта
10 шт, 3 г Нет в наличии 10 шт, 3 г Нет в наличии 10 шт, 3 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
3 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ