Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАсковит плюс Асковит плюс (303384) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Диагнозы Цена в городе Киев Без рецепта 10 шт, 3 г Нет в наличии 10 шт, 3 г Нет в наличии 10 шт, 3 г Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Форма выпуска Таблетки Дозировка 3 г Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ