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Велвумен (303332) - инструкция по применению Диетические добавки

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Велвумен
Цена в городе Киев
от 371,94 грн
Без рецепта
30 шт от 371,94 грн
В наличии в 648 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов