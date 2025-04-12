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Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Гарциния слим (Garcinia slim)
4 препарата
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ФИТОЧАЙ "ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА" "TABULA VITA"
Фильтр-пакет 1.5 г "гарциния slim" для похудения №20
Виола ФФ
от
75,00
грн
в 71 аптеке других городов
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Фиточай "Ключи Здоровья"
1,5 г фильтр-пакет "гарциния slim" для похудения №20
Ключи Здоровья
от
65,10
грн
в 28 аптеках
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ФИТОЦИКОРИЙ "ГАРЦИНИЯ SLIM"
100 г №1
Ключи Здоровья
от
132,32
грн
в 7 аптеках других городов
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ФИТОКОФЕ "ГАРЦИНИЯ SLIM"
100 г №1
Ключи Здоровья
Нет в наличии
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Дозировка
1.5 г
Упаковка
100 г
фильтр-пакет
фильтр-пакет 1.5 г
Количество штук в упаковке
1
20
Производитель
Виола ФФ
Ключи Здоровья
Цены в
Киев
от
65,10
грн
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Характеристики
Производитель
Виола ФФ
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
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