Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Ананас плюс (Pineapple plus)
Цены в
Киев
от
169,56
грн
в 2 аптеках
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Цены в
Киев
от
169,56
грн
в 2 аптеках
Найти в аптеках
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