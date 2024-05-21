1 капсула (680 мг) содержит глюкозамина гидрохлорида 250,00 мг, хондроитина сульфата натрия 200,00 мг, метилсульфонилметан 150 мг, гиалуроната натрия 50,00 мг.

Вспомогательные вещества:кремния диоксид коллоидный (аэросил), магния стеарат.

Рекомендовано употреблять как источник глюкозамина, хондроитина, природной серы, гиалуроновой кислоты. Диетическая добавка для восстановления функций суставов при возрастных дегенеративных изменениях в суставах, уменьшению количества между суставной жидкости.

Хондроитин.

Питает и защищает хрящи. Обладает способностью сохранять воду в хряще в виде водных подушек, вследствие чего удары при ходьбе амортизируются. Также хондроитина сульфат участвует в синтезе гиалуроновой кислоты, которая выполняет роль своеобразного смазочного средства для внутренних поверхностей сустава. Участвует в минерализации кости. Хондроитина сульфат оказывает противовоспалительное и мягкое болеутоляющее действие, увеличивает гибкость и подвижность суставов и позвоночника.

Глюкозамин.

Снижение синтеза коллагена возникает в случае недостаточного количества глюкозамина в организме, что приводит к дегенеративным, воспалительным и посттравматическим поражениям суставов. Глюкозамин участвует в образовании коллагена, улучшает питание хрящевой ткани, а также способствует выделению и содержанию межсуставной жидкости. Глюкозамин способствует предупреждению заболеваний суставов, регенерации хряща, восстановлению эластичности связок, укреплению межпозвонковых дисков, повышению прочности костной ткани и суставных сумок. Оказывает противовоспалительное и мягкое болеутоляющее действие, способствует улучшению подвижности суставов.

Глюкозамин и хондроитин рекомендовано Европейской лигой борьбы с ревматизмом

(EULAR) и Международной организацией по изучению проблем остеоартрита (OARSИ) как безопасные и эффективные средства восстановления поврежденных суставов.

Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия). Естественная составляющая межклеточной жидкости. Играет важную роль в нормализации состояния соединительной ткани, межклеточном обмене веществ и обеспечении суставов смазкой, восстанавливает хрящевую часть поврежденного сустава.

МСМ (метилсульфонилметан). Является природным источником органической серы.

МСМ значительно усиливает действие других компонентов, входящих в диетическую добавку. Способствует ускорению восстановления хрящей, костей и сухожилий, в том числе при значительных физических нагрузках на опорно-двигательный аппарат.

Обладает противовоспалительным и мягким болеутоляющими свойствами.

Действие компонентов клинически подтверждено.