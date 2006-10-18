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Аминокислотный биокомплекс (Aminoacids biocomplex) (303249) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аминокислотный биокомплекс (Aminoacids biocomplex)
Цена в городе Киев
от 110,40 грн
Без рецепта
50 шт от 110,40 грн
В наличии в 31 аптеке других городов
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Производитель
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
2.5. Диетические добавки — источники аминокислот
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006

Аминокислотный биокомплекс инструкция по применению

Состав

  • L-аргинин — улучшает действие сердечно-сосудистой системы
  • L-тирозин — стресс-протекторное, психостимулирующее средство
  • L-глютамин используется клетками головного мозга как источник энергии, необходим для поддержки хорошего настроения, концентрации памяти и внимания
  • L-карнозин — мощный уникальный антиоксидант, нейтрализующий действие свободных радикалов
  • L-карнитин необходим для нормального функционирования мышц, увеличивает физическую активность и работоспособность.
  • Таурин нужен для нормального развития нервной системы, сетчатки, мышц, увеличивает силу сердечной мышцы, способствует росту

Способ применения

Взрослым и подросткам с 16 лет как диетическую добавку по 1 капсуле 3 раза в день за 30–40 минут до приема еды.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС
АМИНОКИСЛОТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС , №50
от 110,40 грн
В наличии в 31 аптеке
Цены в аптеках
АМИНОКИСЛОТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС
АМИНОКИСЛОТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС , №50
от 110,40 грн
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