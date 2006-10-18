Аминокислотный биокомплекс (Aminoacids biocomplex) (303249) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 110,40 грн
Без рецепта
Производитель
Элит-фарм
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006
Аминокислотный биокомплекс инструкция по применению
Состав
- L-аргинин — улучшает действие сердечно-сосудистой системы
- L-тирозин — стресс-протекторное, психостимулирующее средство
- L-глютамин используется клетками головного мозга как источник энергии, необходим для поддержки хорошего настроения, концентрации памяти и внимания
- L-карнозин — мощный уникальный антиоксидант, нейтрализующий действие свободных радикалов
- L-карнитин необходим для нормального функционирования мышц, увеличивает физическую активность и работоспособность.
- Таурин нужен для нормального развития нервной системы, сетчатки, мышц, увеличивает силу сердечной мышцы, способствует росту
Способ применения
Взрослым и подросткам с 16 лет как диетическую добавку по 1 капсуле 3 раза в день за 30–40 минут до приема еды.
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