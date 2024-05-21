Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обменаВиджайсар (Vijaysar) Виджайсар (Vijaysar) (303125) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 145,00 грн Без рецепта 30 шт от 145,00 грн В наличии в 92 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Рада Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена