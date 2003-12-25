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Гепавит (303114) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепавит
Цена в городе Киев
от 67,50 грн
Без рецепта
80 шт от 67,50 грн 40 шт от 30,80 грн
В наличии в 9 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/53647 от 25.12.2003

Гепавит инструкция по применению

Состав

  • дробленые плоды расторопши — 150 мг
  • экстракт силибина (силимарина) — 20 мг

Способ применения

Взрослым и детям с 12 лет по 2 таблетки 2 раза в день во время еды.

Гепавит
Гепавит таблетки 0.5 г, №80
от 67,50 грн
В наличии в 9 аптеках
Цены в аптеках
Гепавит
Гепавит таблетки 0.5 г, №80
от 67,50 грн
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