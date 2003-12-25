Гепавит (303114) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 67,50 грн
Без рецепта
Производитель
Элит-фарм
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/53647 от 25.12.2003
Гепавит инструкция по применению
Состав
- дробленые плоды расторопши — 150 мг
- экстракт силибина (силимарина) — 20 мг
Способ применения
Взрослым и детям с 12 лет по 2 таблетки 2 раза в день во время еды.
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