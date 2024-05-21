Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАнтипохмелин (Antippohmelin) Антипохмелин (Antippohmelin) (303105) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 22,96 грн Без рецепта 10 шт от 22,96 грн 20 шт от 58,96 грн В наличии в 18 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Евро плюс Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма