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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАнтипохмелин (Antippohmelin)

Антипохмелин (Antippohmelin) (303105) - инструкция по применению Диетические добавки

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Антипохмелин (Antippohmelin)
Цена в городе Киев
от 22,96 грн
Без рецепта
10 шт от 22,96 грн 20 шт от 58,96 грн
В наличии в 18 аптеках
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Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма